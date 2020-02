A Tiki Taka, Giuseppep Cruciani ha parlato della Juve e dei problemi di Sarri: "E' la peggiore Juventus degli ultimi nove anni. Sarri è stato preso per il collettivo e lui in conferenza stampa ha detto che il gioco collettivo non ci sarà - le sue parole -. Questo è un fatto che fa molto riflettere". Auriemma ha invece difeso il tecnico toscano: "La Juventus fino a prima di Sarri ha comprato delle figurine, non è stata fatta una campagna acquisti strategica per il gioco di Sarri".