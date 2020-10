2









Intervenuto ai microfoni di Radio24, Giuseppe Cruciani si è esposto sull’argomento Juventus-Napoli ed in particolare su Cristiano Ronaldo, accusato di aver infranto l’articolo 650 del Codice Penale ((che punisce chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene) e delle norme anti-Covid normate dalla Figc: “In Italia abbiamo un Ministro dello Sport va in giro e parla della violazione del protocollo da parte di Ronaldo. Ma che cazzo ne sai tu!? Cosa ha da dire Spadafora su Ronaldo? Nel caso in cui avesse infranto qualche regola, la decisione verrà presa dagli enti preposti. Il portoghese ha viaggiato da solo, è ricco. Dunque, va dove cazzo vuole! Spadafora parla di CR7 da tifoso del Napoli. Non c’è nessuna prova, non sa nulla nemmeno lui!”