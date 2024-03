Durante la trasmissione "Si Gonfia la Rete" su Radio Crc, è intervenuto, noto giornalista e opinionista.“La questione Acerbi è molto semplice: lui dice una cosa, Juan Jesus ne dice un’altra. Dico semplicemente che se non ci sono prove di una cosa grave, un giocatore non deve essere bollato come razzista o come uno che dice una frase razzista. Non mi pare che il Napoli prese una posizione decisa nell’occasione del “finocchio” di Sarri e lo ricorderete, ma al di là del Napoli, ho esultato perché penso che senza prove non si possa condannare nessuno.Durante una partita non è come stare al Parlamento, non escludo, e nessuno può farlo, che Juan Jesus abbia capito male alcune espressioni. La frase di Acerbi credo sia stata presa in considerazione, il fatto però è che non si prendono in considerazioni le frasi dette alla stazione centrale, ma quello che si è detto in campo. Nonostante le immagini, non ci sono testimonianze, non si legge il labiale, il clamore è stato suscitato dalle frasi di Juan Jesus dopo. Juan Jesus non è un mentitore, non voleva mettere nei guai Acerbi, si è sentito discriminato e voleva anche chiuderla in campo, poi si è arrabbiato sentite le dichiarazioni di Acerbi".