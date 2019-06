Your browser does not support iframes.

CRSarri. Gioco di parole nell'apertura di Tuttosport, che lancia l'Italia femminile in alto ("Grande Italia, sei prima!") e il Torino in Europa nel taglio sinistro: "Toro in Europa, ci siamo!". E la Juve? Proprio così, con i protagonisti Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri: 'Domani presentazione in grande stile del nuovo allenatore della Juve nella sala Gianni e Umberto Agnelli, che un anno fa ospitò l'arrivo di Ronaldo. Prende corpo lo staff che seguirà il tecnico. Mercato: i nuovi segnali sul ritorno di Pogba, l'incontro per Rabiot e le mosse per Zaniolo'.



Sul Corriere dello Sport è Rabiot a occupare la zona bianconera: il francese 'a un passo dalla Juve, la mamma-agente ha detto sì'.



