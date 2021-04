Maurizio Crozza, nel suo programma tv nel quale interpreta i personaggi più importanti dell'attualità italiana e non solo, si è calato ieri nei panni del presidente della Juventus Andrea Agnelli, uno dei principali animatori del progetto, presto naufragato, della SuperLega: "Io delle bugie ho un ottimo ricordo, anche se adesso sono sotto anestesia. Non ho ricordo di cose vere che io non possa aver detto. Pronto, Ceferin? Sto entrando in galleria, ti chiamo dopo. Passo indietro? Impossibile, non ho i piedi. Ho un ottimo ricordo dei miei piedi. Nell'operazione Superlega sono parte lesa, perché quando ho incontrato Florentino Perez non ho capito una parola. Pensavo di aver firmato un'assicurazione."