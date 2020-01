Premessa: questa è una grande storia. Cioè, dipende dai punti di vista, però resta particolare. Riguarda Peter Crouch, ormai ex calciatore e grande voce di BBC Radio. L'ex attaccante si è inventato "That Peter Crouch Podcast", un programma che ha sbaragliato critica e pubblico, un vero successo. Nell'ultima puntata, Peter ha voluto fare uno scherzo a sua moglie Abbey. "Amore, mi sono fatto un tatuaggio", ammette Crouch: è un disegno sul braccio, un'esultanza da robot che il centravanti riproponeva dopo ogni rete. La reazione? Esilarante: "Oddio, stai scherzando. Chi è quella persona? Sei tu, ma con almeno 100 chili in più. In spiaggia sembrerai un cretino, ma il problema è tuo. Comunque, se quella cosa è sul tuo braccio, non pensarci nemmeno a tornare a casa"...