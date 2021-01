In Serie B hanno puntato gli occhi su un talento della Juventus Under 23: Empoli, Chievo e Cremonese stanno seguendo con attenzione la crescita di Franco Tongya, talento classe 2002 e punto fermo della squadra B di Lamberto Zauli. Non solo la Serie B su di lui, il ragazzo cresciuto in bianconero piace anche al Crotone. 10 presenze e un assist in questa stagione per Tongya, che ha giocato anche due partite con la Primavera della Juve.