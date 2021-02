Non solo Champions, perché dopo la gara di stasera contro il Porto la Juventus si ritufferà sul campionato, dove affronterà il Crotone ultimo in classifica. Non è un gran momento per i rossoblù, che non riescono a staccarsi dal fondo della classifica e sono sempre più a rischio retrocessione. Nonostante una situazione delicata, la società ha deciso comunque di confermare l'allenatore Stroppa, sarà lui quindi a guidare la squadra nella sfida con i bianconeri.