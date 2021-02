Il commento di Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, a Sky Sport nel postpartita di Juventus-Crotone 3-0: "Mi spiace soprattutto per il secondo gol di Ronaldo, abbiamo sbagliato un passaggio elementare e la Juve è ripartita. Quello ci ha tagliato le gambe. La reazione dei ragazzi comunque è stata eccezionale, subire qualcosa qua all'Allianz Stadium è normale. La difesa a 4 la proviamo già da tre settimane, penso sia il modo giusto per affrontare la Juve. Non siamo abituati ad andare a uomo in fase difensiva con certi avversari, quindi abbiamo impostato una difesa di grande sacrificio. Potevamo fare molto meglio in contropiede e nell'ultimo passaggio. La prossima partita contro il Cagliari sarà determinante, non era certo quella di stasera a dare un senso al nostro futuro, anche se ovviamente ci tenevamo a far bella figura e sono contento della prestazione dei ragazzi, che hanno dato tutto. Ma sì, col Cagliari sarà la vera 'finale' per provare a superare le squadre che ci precedono in classifica. Spesso abbiamo subìto goleade immeritate, con 2-3 gol presi in un quarto d'ora, qualcosa che non deve accadere. E spesso in stagione non siamo stati abbastanza bravi a finalizzare alcune occasioni per poter vincere. Ma l'atteggiamento è sempre quello giusto, ci vuole solo un pizzico di determinazione in più nel voler far male agli avversari."