Come raccontato dal Corriere dello Sport, il Crotone metterà tutte le armi a sua disposizione per provare a impensierire la Juventus. Gambe, intelligenza, un pizzico di fortuna. Intanto, Stroppa continua a inventare, alla ricerca di una quadra. E' molto probabile il passaggio alla difesa a 4, mettendo da parte il tridente difensivo. Il modulo, per il quotidiano, dovrebbe essere il 4-3-3, lo steso che il tecnico utilizzava ai tempi del Foggia prima di passare al 3-5-2. La squadra ha infatti bisogno di una svolta: la difesa a 4 potrebbe garantire equilibrio al reparto, con la speranza che davanti Ounas e Messias non si pestino i piedi.