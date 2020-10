L'esterno del Crotone Arkadiusz Reca ha parlato al sito ufficiale Crotone dopo il pareggio contro la Juventus: "Avevo giocato due giorni prima in Nazionale e dopo aver speso tanto e aver fatto un viaggio lungo sono arrivato qui. Volevo aiutare la squadra. Vulic? Ci siamo allenati insieme, è un buon giocatore e il mister ci ha detto alla perfezione quello che dovevamo fare. Potevate vincere? Sì, abbiamo fatto una bella gara ma potevamo vincere. Siamo comunque contenti di aver fatto un punto contro la Juventus. Cagliari? Sappiamo cosa dobbiamo fare, abbiamo una settimana per recuparare e per preparare al meglio la prossima partita".