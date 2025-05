Crotone-Juventus Next Gen, le parole di Longo sui bianconeri: cosa ha detto

Getty Images

Emilio, ha parlato della sfida di playoff contro la Juventus Next Gen, in programma questa sera: "La squadra deve fare un reset importante, noi dobbiamo essere leggeri e bravi ad interpretare la partita in modo da regalare qualcosa di meraviglioso alla gente e a noi stessi. Dobbiamo essere capaci di esprimere tutto ciò che è stato positivo nel percorso fatto. Ci dobbiamo portare in questa partita guardando a quello che abbiamo e non a quello che non abbiamo. Sarà una partita di grande valore per entrambe con un buon indici di difficoltà. Dovremo avere la consapevolezza che possiamo fare nostra la partita lavorando sui principi che hanno reso il nostro percorso virtuoso".

"Dovremo essere una squadra concentrata, avremo davanti una squadra fisica dove la vittoria dei contrasti dovrà essere una componente importante. Dovremo essere la migliore versione di noi stessi facendo la migliore partita dell’anno. Non dovremo pensare a tutto il resto, alla fine della gara vedremo cosa saremo stati capaci di fare”.