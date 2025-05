Crotone-Juventus Next Gen: i convocati per il 2° turno dei Playoff

Messa alle spalle la meravigliosa serata di Benevento (5-1 il risultato finale), laè pronta questa sera a sfidare in trasferta ilnell'incontro valido per il secondo turno dei playoff del Girone C di Serie C. Anche in questa occasione, la squadra allenata da Massimo Brambilla avrà a disposizione solamente la vittoria per accedere al turno successivo. In caso di parità dopo i novanta minuti a passare il turno sarà la formazione che ha chiuso la regular season in una migliore posizione di classifica.Di seguito i giocatori bianconeri a disposizione per la sfida dello stadio "Ezio Scida", in programma nella serata di oggi – mercoledì 7 maggio 2025 – alle ore 20.00.

Crotone-Juventus Next Gen, i convocati