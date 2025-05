Getty Images for Lega Serie A

La Juventus Next Gen saluta i playoff, Brambilla: "Non siamo riusciti a fare il passo in più, ma il lavoro resta ottimo"

un' ora fa



La Juventus Next Gen ha concluso il suo percorso ai playoff. I bianconeri hanno pareggiato 0-0 in casa del Crotone, che grazie al miglior piazzamento in campionato è passato al primo turno nazionale. Nel post partita, l'allenatore Massimo Brambilla ha parlato della prestazione dei suoi ragazzi e del percorso compiuto fino all'ultima gara di questa stagione.





Le parole di Brambilla dopo Crotone-Juventus Next Gen





BRAMBILLA - "È stata una partita molto equilibrata, come ci aspettavamo. Le due squadre si sono affrontate con attenzione, e sapevamo che non sarebbe stato semplice sbloccarla. Il piano era quello di non forzare troppo, pur dovendo vincere per passare il turno, perché il Crotone ha giocatori davanti che possono farti male. Abbiamo avuto la chance più grande con Guerra, e forse andare in vantaggio lì avrebbe potuto cambiare tutto. Ma nei playoff contano i dettagli e oggi non siamo riusciti a fare quel passo in più negli ultimi venti metri, dove sarebbe servita più qualità e lucidità. Il pareggio premia chi ha fatto più punti nella stagione regolare, ed è giusto così. Detto questo, sono soddisfatto di quanto costruito in questi mesi: quando sono tornato, la prima partita era proprio qui a Crotone, e se penso alla squadra di allora e a quella di oggi, vedo un percorso importante. Abbiamo preso fiducia, ce la siamo giocata con tutti e fatto risultati significativi. Peccato finire così, ma il lavoro dei ragazzi resta ottimo".