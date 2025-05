Crotone-Juventus Next Gen 0-0, le PAGELLE: si poteva fare di più, da Comenencia a Pietrelli

Getty Images

Chiude la stagione lasciando un'impressione positiva: ha fatto bene, forse anche oltre le aspettative. Quest’ultima prestazione conferma il suo percorso in crescita.Rientra dopo la squalifica e prova a tenere botta, sia fisicamente sia mentalmente. Ma la partita gli scivola via, senza mai mettersi davvero sui suoi binari. Brutta, più che sporca.Comanda la difesa con l’efficacia di un vigile nel traffico: prima lascia passare, poi chiude con decisione. Il Crotone attacca poco, anche grazie a lui.– Entra con personalità, cambia il ritmo della manovra. È subito pericoloso, il più vivace dei subentrati.

Prestazione incolore. Da lui ci si aspettava una giocata decisiva, un’accelerazione che spaccasse la partita. Invece, nulla.Stesso discorso di Turicchia, ma con più rimpianti. Ha potenzialità da protagonista, ma gioca col freno a mano tirato, più preoccupato di non sbagliare che di osare.Corre, recupera, si inserisce. La sostanza c’è, ma manca la scintilla, la giocata in grado di cambiare la partita. Forse ha pagato un po’ di stanchezza.Stagione da rullo compressore accanto a Faticanti, ma stavolta i due sembrano annullarsi a vicenda. Poco impatto, poca presenza.Meno brillante del solito, e la squadra ne risente. Manca un po’ della sua energia offensiva, ma resta comunque tra i più lucidi nel gestire i momenti complicati.Il più ispirato. Finché resta in campo, è l’unico da cui può scaturire qualcosa in ogni momento. Un’ulteriore conferma della sua crescita.Entra e si fa subito ammonire. Episodio che fotografa bene il suo ingresso poco incisivo.L’enigma del match. Il potenziale è evidente, ma resta inespresso. L’assenza del suo apporto è pesata moltissimo.Fa il suo con grande impegno. Da capitano e riferimento offensivo, si carica la squadra sulle spalle. Ha anche una buona occasione, difficile da concretizzare.Il bilancio resta positivo. La sua Juve gioca alla pari a Crotone, e non era affatto scontato. La crescita del gruppo è evidente, e questo era l’obiettivo primario.