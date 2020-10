Nuova esclusione per Sami Khedira, che non è stato inserito nemmeno per la trasferta di stasera a Crotone. Andrea Pirlo ha fatto delle scelte chiare e fin dal suo arrivo ha spiegato al centrocampista che non fa parte dei suoi piani; non solo, è intervenuta anche la società provando più volte a offrirgli la risoluzione del contratto ma Khedira non ne vuole sapere: la scadenza è fissata a fine stagione e fino a quel momento rischia di rimanere separato in casa. Dopo l'esclusione dalla lista Champions non è stato convocato nemmeno per il Crotone, e probabilmente sarà così anche nelle prossime gare.