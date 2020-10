Secondo quanto riportato da Tuttosport, a Crotone si sta lavorando intensamente per il ritorno della Juventus allo stadio Ezio Scida. La società di Vrenna ha inoltrato la richiesta alla Regione Calabria per l'autorizzazione all'ingresso di mille persone: si attenderà l'emanazione del prossimo decreto per capire se sarà possibile procedere o meno. Sarà la prima volta di Ronaldo in Calabria, poi: e allora l'entusiasmo monta, e monta parecchio.



ROJAS - Ultimo regalo del mercato è stato Luis Rojas: l'attaccante cileno era stato bloccato per le norme anti Covid ed è rimasto pertanto 15 giorni in Croazia: quarantena svolta e finalmente è rientrato in gruppo. "Viene soprannominato la Joya, proprio come Dybala", scrive Tuttosport. L'ultima volta a Crotone è finita 1-1: ricordate la rovesciata di Simy?