Sotto a chi tocca. E stavolta tocca alla qualità in mezzo al campo. Nelle scelte di centrocampo della Juventus, Andrea Pirlo stavolta predilige i piedi buoni al classico dinamismo che avrebbe potuto garantire qualche altro interprete. Nulla di preoccupante, sia chiaro: se la Juve è affidata alle creazioni di giocatori come Arthur e Bentancur c'è solo da fidarsi. L'unica preoccupazione è legata alle condizioni dell'uruguaiano: Rodrigo ha giocato con la Celeste in questa pausa per le gare internazionali e di certo non sarà al meglio dopo il rientro nelle ultime ore e il minutaggio accumulato. Anche Rabiot torna a disposizione, ma dovrebbe partire dalla panchina.