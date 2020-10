Corre il minuto 89 quando Federico Bernardeschi, sull'1-1 fra Crotone e Juventus, riceve palla a centrocampo per un'interessante azione di contropiede. Ma l'esterno toscano ben presto rinuncia a saltare l'uomo o a cercare un compagno, e torna indietro, sprecando una buona chance per il vantaggio. A quel punto i social esplodono: i tifosi bianconeri, mai troppo teneri nei confronti del giocatore, su Twitter e Instagram scaricano su di lui la propria rabbia per il risultato e la prestazione della squadra, nel complesso deludente. E pazienza se Bernardeschi, entrato solo una ventina di minuti prima, non sia certo il principale colpevole… Ecco i post più significativi sull'argomento.