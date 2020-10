Al termine del primo tempo di Crotone-Juventus, Simy parla ai microfoni di DAZN: "Aspettavamo questo momento, dobbiamo essere bravi e capire quando giocare più bassi e quando stare più alti. Gestione importante della partita, speriamo di continuare così. La maglia? Momento importante per la Nigeria, per il mio paese. Momento importante per la mia generazione, sono molto orgoglioso di quello che stanno facendo".