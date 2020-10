L'ha detto, no? Giocherà fino a 43 anni, Gigi Buffon. E domani, a Crotone, potrà iniziare la sua stagione. Andrea Pirlo è pronto a lanciare dal primo minuto l'amico di mille battaglie, l'uomo con il quale ha vinto un Mondiale e tanto, tantissimo in bianconero. E allora, rieccoci: davanti una nuova stagione, la diciannovesima in maglia bianconera, che veste dal 2001 - con un solo anno di distacco, 2018-2019, al Psg - e che allo Scida, in Calabria, cercherà nuovamente di onorare. Solo tre mesi fa, il 4 luglio del 2020, nel derby con il Toro vinto 4-1, ha toccato 648 presenze nel massimo campionato: Maldini superato e leader massimo per gettoni in Serie A.