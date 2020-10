Tra infortuni e giocatori positivi al Covid-19, per la trasferta contro il Crotone Andrea Pirlo recupera… Adrien Rabiot. Il francese è integro fisicamente, forse a livello umorale non al top dopo le critiche ricevute per le deludenti prestazioni con la Nazionale, ed era stato espulso nel match contro la Roma con annessa squalifica di una giornata. Non poteva giocare contro il Napoli, ma grazie alla decisione del Giudice Sportivo di omologare la vittoria per 3-0 a tavolino in favore della Juventus, Rabiot tornerà a disposizione di Pirlo. È quanto recita il regolamento, secondo cui in una fattispecie di questo tipo la squalifica è considerata scontata sul campo.