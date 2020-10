1









Come riporta il Corriere di Torino, Andrea Pirlo starebbe pensando di far rifiatare Chiellini dopo gli impegni con la Nazionale e dare spazio a Demiral, in rampa di lancio dopo aver racimolato minuti con la Turchia. Al suo fianco ci sarà Bonucci, mentre Danilo chiuderà il pacchetto difensivo. Centrocampo composto da Arthur e Bentancur, sugli esterni agiranno Cuadrado e Frabotta. Novità in attacco viste l’assenza di Ronaldo e quella possibile di Dybala: spazio al tridente dei nuovi acquisti, Chiesa-Morata-Kulusevski.