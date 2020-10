Niente conferenza stampa per Andrea Pirlo in vista della trasferta di Crotone. Inizialmente era prevista per domani, ore 14, ma vista la bolla creatasi in seguito alla positività al Covid-19 di Weston McKennie, l’intervento del tecnico in sala stampa è stato annullato. Si tratta per il secondo isolamento fiduciario nel giro di pochi giorni per la Juve: il primo varato in seguito alla positività di due membri dello staff, il secondo a seguito della notizia riguardante il centrocampista americano .