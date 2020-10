Kulusevski, poi Morata e Chiesa. Questo, il tridente che ha in mente Andrea Pirlo per la ripresa del campionato: dopo due settimane di attesa, e nel mezzo il caos Napoli, la Juve torna in campo ma deve fronteggiare diverse defezioni. La prima? Quella ormai conclamata di Cristiano Ronaldo, risultato positivo al coronavirus nel ritiro della nazionale portoghese. Molto probabilmente non ci sarà neanche Paulo Dybala: l'argentino deve ancora fare il suo debutto in questa stagione, e un virus intestinale non gli ha dato scampo neanche nei suoi giorni in Argentina con l'Albiceleste. Dunque, scelte più o meno obbligate: nel 3-4-1-2 di Pirlo, Chiesa farà quasi certamente il suo debutto. Bernardeschi e Dybala partono dalla panchina.