La Juve a Crotone per riprendere il campionato dopo la sosta per le Nazionali. I bianconeri cercano tre punti fondamentali, nonostante i tanti forfait: Ronaldo e McKennie non ci saranno causa coronavirus, Ramsey out per infortunio e Dybala in dubbio.



LE PROBABILI FORMAZIONI



CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Molina, Messias, Cigarini, Petriccione, Reca; Siligardi, Simy



JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Kulusevski, Morata, Chiesa.