Dopo venti giorni dall'ultima partita, tra Juve-Napoli non disputate e sosta per le nazionali, la squadra di mister Pirlo torna in campo. L'avversario è il Crotone, fanalino di coda di questo inizio di campionato. La Juventus affronta la formazione calabrese in trasferta dopo la vittoria interna contro la Sampdoria e il pari esterno contro la Roma. In questo periodo di inattività, ci sono stati l'infortunio di Ramsey e le positività al Covid-19 di Ronaldo e McKennie, ma anche i rientri di Bernardeschi e (gastroenterite permettendo) Dybala.



ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI



Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Molina, Messias, Cigarini, Petriccione, Reca; Siligardi, Simy. All: Stroppa.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Arthur, Bentancur, Portanova; Kulusevski; Morata, Chiesa. All: Pirlo.