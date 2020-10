L'anticipo del sabato sera di Serie A della quarta giornata mette di fronte Crotone e Juve all'Ezio Scida. Out Ronaldo, tornano Dybala e Bernardeschi ma partendo dalla panchina. Di seguito il sestetto arbitrale:



CROTONE – JUVENTUS Sabato 17/10 h.20.45

FOURNEAU

LO CICERO – CECCONI

IV: PEZZUTO

VAR: ABISSO

AVAR: LONGO



Segui la moviola di Crotone-Juve su ilBianconero.com, tutti gli episodi:



45' Termina il primo tempo, senza recupero: allo Scida è 1-1 tra Crotone e Juve.



45' Ammonito Kulusevski, giallo eccessivo.



36' Intervento di foga di Portanova su Messias: giallo per il classe 2000.



16' Fallo duro su Bentancur, manca un giallo a Molina.



14' Ammonito Cigarini per un fallo al limite dell'area. Giallo giusto.



10' Passano appena dieci minuti e c'è un episodio chiave. Rigore per il Crotone: tocco di Bonucci in contrasto in area su un pallone vagante giudicato irregolare.