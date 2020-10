1









Prima va in panchina, poi si scalda, si prepara a entrare e... rimane in panchina. A Crotone come a Roma, un copia e incolla che ha fato infuriare Paulo Dybala. Quello dell'argentino sta diventando un vero e proprio caso: escluso per due gare di fila e ancora in attesa - da mesi - del rinnovo del contratto. E pensare che contro il Crotone stava per entrare, si stava scaldando insieme a Rabiot fiducioso che il suo momento sarebbe arrivato. Ma l'espulsione di Chiesa ha cambiato i piani di Pirlo che ha preferito non sbilanciarsi troppo, e Dybala si è riseduto in panchina.