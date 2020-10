1









No, non l'hanno presa bene i tifosi bianconeri. Il fallo che ha portato al calcio di rigore - e dunque al vantaggio - per il Crotone, è stato tutta opera di Leonardo Bonucci, non nuovo a interventi duri, pertanto rischiosi. Gli è andata male: non c'è altro da dire. Il tocco è stato netto e l'arbitro non ha potuto far altro che sancire la massima punizione, trasformata prontamente dal nigeriano Simy.



DAI SOCIAL - Ovviamente, Bonucci è subito finito tra le tendenze di Twitter e tra i più cliccati e commentati dei social in generale. "Quando lo metteranno in panchina sarà troppo tardi", scrive un utente. A cui fanno seguito diversi tifosi, soprattutto della Juventus. Tutti i messaggi sono nella gallery qui in basso.