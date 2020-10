Dal sito ufficiale Juventus.com:

"I precedenti di Crotone-Juve in Calabria sono solo 3, giocati in un periodo che va dal 2006 al 2018. Le reti bianconere sono 6 e hanno una particolarità difficilmente riscontrabile contro altri club: tutti i gol sono opera di giocatori stranieri, nel tabellino dei marcatori non si è ancora iscritto un italiano



2017-18 ALEX SANDRO

L'ultima rete siglata dalla Juventus allo stadio Ezio Scida ha per protagonisti due brasiliani. L'azione si sviluppa da un calcio d'angolo. Il suggeritore è Douglas Costa che da sinistra disegna un cross sul quale trova puntuale alla deviazione di testa Alex Sandro che indirizza la sfera sul palo più lontano. Niente da fare per Cordaz, il suo tuffo è inutile.



2016-17 MARIO MANDZUKIC

Il primo Crotone-Juventus giocato in Serie A vede la formazione guidata da Massimiliano Allegri prevalere per 2-0. A sbloccare il risultato ci pensa Mandzukic. L'azione nasce dai due esterni: invito di Dani Alves, colpo di testa di Asamoah, Super Mario si avventa sul pallone e lo mette in porta. Brasile, Ghana e Croazia: 3 Paesi e 3 continenti diversi in un'unica azione.



2016-17 GONZALO HIGUAIN

La rete di Mandzukic allo scoccare dell'ora di gioco. Un quarto d'ora dopo Higuain chiude i conti con un gol tipicamente suo. L'assist in profondità è di Rincon. Il Pipita davanti a Cordaz è freddo, lo supera agevolmente e con la porta spalancata è un gioco da ragazzi mettere il sigillo sul verdetto della partita.



2006-07 VALERI BOJINOV

Crotone-Juventus del 2006-07 è la partita delle prime volte. La gara è un inedito, come inedita è la stagione dei bianconeri in Serie B. In Calabria la Juve ottiene la prima vittoria in trasferta del campionato dopo il pareggio nell'esordio a Rimini. E a firmare la rete che mette in discesa la gara è un neo-acquisto, il bulgaro Bojinov, bravissimo a raccogliere un assist di Zalayeta: stop di destro e girata di sinistro. Nella ripresa Valeri chiuderà la sfida sul 3-0, portando a casa 3 punti in una serata dove la Signora è priva dell'apporto di Del Piero e Trezeguet.



2006-07 JEAN-ALAIN BOUMSONG

Nella stessa partita, oltre ai 2 gol di Bojinov c'è la rete del 2-0 ad opera di un difensore, Jean-Alain Boumsong. Per il francese è il primo dei 3 exploit che fa nella sua esperienza in Italia e apre la serie sfruttando le sue doti aeree. Corner di Camoranesi e stacco imperioso in area piccola. Il portiere Soviero riesce solo a toccare il pallone: troppa la potenza del colpo di testa."