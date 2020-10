9









Crotone-Juventus, anticipo della quarta giornata di Serie A, si questa sera, sabato 17 ottobre 2020, allo stadio Ezio Scida di Crotone. Calcio d'inizio alle ore 20.45.



DOVE VEDERLA - La gara sarà visibile su DAZN in diretta streaming o su DAZN 1, canale visibile su Sky. Diretta testuale anche qui, su ilBiancoNero.com.



LE FORMAZIONI - Cinque assenti per Andrea Pirlo: oltre ai lungodegenti De Ligt e Alex Sandro, si aggiungono i positivi Ronaldo e McKennie, oltre all'infortunato Ramsey; nessuno squalificato, né ci sono diffidati. Pirlo potrebbe lanciare dal primo minuto Federico Chiesa, in porta previsto turnover tra Buffon e Szczesny: alt, potrebbe non essere l'unico cambio rispetto alle classiche gerarchie.

Per i calabresi, fuori Benali e Riviere. Out anche Zanellato, Djidji e Dragus. Luperto si gioca un posto con Golemic, per il resto 3-5-2 confermato con Messias in cabina di regia.



