Goliardia tra ex compagni di squadra. Potremmo riassumere così il siparietto social avvenuto ieri sul profilo Instagram di Merih Demiral. Il difensore della Juventus ha pubblicato una foto di gioco dal match pareggiato 1-1 a Crotone sabato sera: lui che sovrasta in volo gli avversari Reca e Molina. Il commento di Demiral alla foto è stato "Taking off" ossia "Decollando", con tanto di emoji degli aerei. Al che è intervenuto a commentare Douglas Costa, oggi in prestito al Bayern Monaco: il brasiliano ha scritto "Turco Fodas", che si potrebbe tradurre con "Fan***o turco". Il commento di Douglas a diviso tra ilarità e ostilità i follower turchi del centrale bianconero.