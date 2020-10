Nella Juventus c'è un classe '99 che Pirlo ha voluto tenere in rosa nonostante le tante offerte. Esterno sinistro, talento vero. Pellegrini? No,. A dire il vero in campionato aveva debuttato già l'anno scorso, nell'ultima giornata di campionato lanciato da Sarri. Partita inutile per la Juve, già campione d'Italia e con tanti giovani in campo.- Stavolta però la musica è cambiata, Frabotta è un giocatore della prima squadra in tutto e per tutto.. E la prima "vera" partita tra i grandi non è stata niente male per l'esterno mancino, che in quella successiva contro la Roma è subentrato nel finale.- Giusto così, per non bruciarlo; il ragazzo va gestito facendogli fare esperienza ma senza esporlo a troppi rischi. Nonostante di personalità ce ne abbia da vendere: corsa e scatti sulla fascia, dopo aver conquistato Sarri gli è bastato poco tempo per convincere anche Pirlo delle sue qualità. QUI la nostra intervista all'ex allenatore), due paragoni che fanno sognare i tifosi della Juventus che sperano di avere in squadra un futuro top player. "Andrà al Mondiale" ci assicurano.- Fiche puntata su Frabotta che stasera avrà la possibilità di mettersi di nuovo in vetrina con l'obiettivo di stupire ancora. Con Alex Sandro infortunato Pirlo non ci ha pensato un attimo a puntare su di lui.. Cresciuto nel Savio (una delle migliori società di Roma), Gianluca è arrivato dal Bologna nell'ambito dell'operazione Orsolini. Stretta di mano, affare fatto.- In estate la società ha rifiutato tante offerte di prestito dalla Serie B, per Frabotta c'è un piano ben preciso che passa dal rinnovo del contratto:. La Juve sorride e si gode il suo gioiellino, Pirlo lo (ri)lacia col Crotone: Frabotta in rampa di lancio, 'spaventa' Alex Sandro.