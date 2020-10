Attraverso il sito ufficiale del club, la Juventus analizza la sfida di domani sera contro il Crotone, soffermandosi anche sull’unico ex di giornata, Luca Marrone: “Luca Marrone è l’unico giocatore della rosa del Crotone ad aver militato in passato nella Juventus. Il centrocampista, oggi trasformato difensore nella retroguardia a 3 di Stroppa, è sbocciato nel Settore Giovanile bianconero, per poi passare in Prima Squadra dopo la parentesi a Siena. Con i “grandi” ha disputato in tutto 23 presenze condite da un gol. E che gol: 13 maggio 2012, Juventus-Atalanta 3-1, ultima gara di Alessandro Del Piero a Torino ed in Serie A. Marrone apre le marcature di quella storica ed indimenticabile partita, sfruttando alla perfezione un tacco di Marco Borriello e infilando il pallone sotto l’incrocio dei pali. Una giornata perfetta che si concluse con l’alzata al cielo della coppa dello Scudetto, il primo di questa fantastica lunga serie”.