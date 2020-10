IL TABELLINO



Crotone-Juve: 1-1 (1-1)



Marcatori: 11' Simy rig., 21' Morata



Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto (83' Golemic); Molina (87′ Petriccione), Pereira (74' Rispoli), Cigarini, Vulic (74' Siligardi), Reca; Messias, Simy. All: Stroppa.



Juventus (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Arthur (dal 69' Rabiot), Bentancur, Portanova (56' Cuadrado); Kulusevski (dal 69' Bernardeschi); Morata, Chiesa. All: Pirlo



Arbitro: Fourneau



Ammoniti: Bonucci, Cigarini (C), Portanova, Kulusevski, Reca (C)



Espulsi: 60' Chiesa (J)