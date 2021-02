Il ds del Crotone Beppe Ursino ha parlato a Sky Sport prima della gara con la Juve: "Ogni partita per noi è importantissima. la Juve è la squadra più forte del campionato, ma ce la metteremo tutta per fare l'impresa. Oggi giocheremo con una difesa a quattro, il mister ha optato per questa soluzione e ritengo sia la scelta giusta. Se gliel'ho detto io? No, questo è il loro lavoro e io non sono mai entrato in queste scelte. Se non fosse rimasto Stroppa, avevo avuto l'idea di prendere Pirlo quando era stato annunciato all'Under 23 della Juve. Era un profilo importante, avevo già parlato con il presidente. Per me è un predestinato, un allenatore che dalla prossima stagione diventerà ancora più grande. Ora però siamo contentissimi del nostro allenatore e va bene così".