DAL SITO UFFICIALE DEL CROTONE



Sono 24 i calciatori convocati da mister Stroppa per la gara di domani (ore 20:45) in casa della Juventus, valevole per la 4ª giornata di ritorno della Serie A Tim.



Ecco l’elenco dei convocati:

1 CORDAZ

5 GOLEMIC

6 MAGALLAN

7 OUNAS

8 CIGARINI

11 DRAGUS

13 LUPERTO

16 FESTA

17 MOLINA

20 ROJAS

21 ZANELLATO

22 CRESPI

24 D’APRILE

25 SIMY

30 MESSIAS

32 PEDRO PEREIRA

33 RISPOLI

34 MARRONE

44 PETRICCIONE

54 DI CARMINE

69 RECA

77 VULIC

95 EDUARDO

97 RIVIERE