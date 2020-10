Tutto rimandato. Il sogno di incontrare Ronaldo, la prima volta del portoghese in Calabria. Cristiano non ci sarà e Simy non potrà scambiare la maglia con il fuoriclasse ex Real Madrid. Ma il Crotone, ecco, in qualche modo se ne farà una ragione. E magari aumenterà anche la consapevolezza che questa Juve, così colpita nel cuore dell'attacco, può essere certamente più vulnerabile. Intanto, Stroppa ritrova Rojas e può lanciare Luperto: "La mia prima emozione è di felicità - le parole dell'attaccante, soprannominato La Joya come Dybala -, mi sono trovato molto bene con tutti ed ho avuto un’ottima accoglienza". Non sarà titolare con la Juventus, ma dirà la sua nel corso della stagione.