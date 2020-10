Sospiro di sollievo per il Crotone. Dopo la positività riscontrata dall'attaccante Dragus al rientro dalla trasferta con la Romania Under 21, il secondo giro di tamponi al quale si sono sottoposti giocatori e staff rossoblù sono risultati tutti negativi al Covid. Stroppa potrà così sciogliere gli ultimi dubbi in vista della partita di stasera contro la Juventus, nella quale Pirlo non avrà a disposizione Cristiano Ronaldo proprio a causa del coronavirus.