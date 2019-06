Il Crotone pensa a Luca Clemenza, gioiello di proprietà della Juventus reduce da una stagione in prestito al Padova. In scadenza di contratto il 30 giugno, il trequartista classe '97 ha collezionato 22 presenze nell'ultimo campionato di Serie B, con 2 gol e 2 assist messi a segno. Come riportato da Sky Sport, il club calabrese fa sul serio per Clemenza ed è al lavoro per portarlo in rossoblù.