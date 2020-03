1









"A Torino mancano i reagenti per i tamponi. Che comunque agli asintomatici non si fanno. A meno che non siano calciatori. E non si vola quasi più. A meno di avere un aereo privato". Questo il duro attacco del giornalista di Repubblica Maurizio Crosetti tramite il proprio account Twitter. Il riferimento è ovviamente alla decisione di Gonzalo Higuain di partire per l'Argentina, così come i suoi compagni di squadra Pjanic e Khedira, tornati invece in Lussemburgo e Germania. Poi un nuovo tweet che avverte: "​La scuola non riprenderà, non ci saranno campionato né Olimpiadi e alla fine i vivi si conteranno. Non è cosi difficile da capire".