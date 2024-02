Stefano Borghi, le parole su Vlahovic

"La Juventus si è fatta fare due gol non da Juventus e poi anche nel secondo tempo si ha attaccato, proposto ma su situazioni un po' episodiche. Il discorso sulla proposta della Juve è sempre attuale", le parole di Stefano Borghi a Cronache di Spogliatoio. Il giornalista su Allegri ha aggiunto: "Se anche quest'anno la Juventus non vince niente...tre anni sono tanti. Di sicuro non mi sono mai divertito tantissimo a vedere le partite della Juve di Allegri. Spettacolo ne hanno fatto poco. Il miglioramento netto di cosa sta dando Allegri rispetto all'anno scorso è che domenica alle 12 e 30 contro i Frosinone e con quattro partite senza vincere, l'Allianz Stadium era pieno. Una cosa che è stata riportata dai risultati, dalla possibilità di credere nello scudetto"."Vlahovic è in forma olimpica. E' un giocatore molto forte, è passato attraverso una stagione di problemi fisici. Ora che sta bene si vede che ha potenzialità realizzative da top e che ha voglia di essere leader anche se a volte in mezzo al campo perde ancora la bussola. Come qualsiasi centravanti ha bisogno di una squadra che proponga qualcosa che lo metta nelle condizioni di avere tante possibilità di fare gol."