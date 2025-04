Cronache di Spogliatoio - Pastore: 'Thiago Motta? Non ricordo allenatori esonerati fare interviste dopo due settimane...'

2024 Getty Images

A Cronache di Spogliatoio si parla die dell'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Giuseppe Pastore è molto chiaro a proposito: "Fa discutere molto gli juventini, continua a tenere una linea di totale autoassoluzione su quello che ha portato all'esonero, evidentemente non è esattamente come dice lui sennò la Juventus non avrebbe preso una decisione così, il motivo dell'esonero sta in quell'intervista, non si è mai preso la responsabilità di nulla, ha minimizzato lo 0-7 tra Fiorentina ed Atalanta, ha anche negato ciò che è stato confermato praticamente da tutti, cioè che non c'erano rapporti con lo spogliatoio. Non ricordo allenatori esonerati che dopo due settimane si fanno fare due pagine di intervista, tutto molto strano e distante dal mondo Juve".

Mentre Trevisani ha aggiunto: "Distante dal mondo Juve anche quando era lì dentro, la principale responsabilità è la mancanza di empatia. C'erano delle basi a cui aggrapparsi ma se il contorno non ti crede, non ti supporta o non gli piaci diventa una gestione impraticabile che è il motivo per cui le cose sono andate in questa maniera qua, i giocatori non devi coccolarli ma non ti devi far rimbalzare".