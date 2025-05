Cronache di Spogliatoio - Massimiliano Allegri al Milan? Potrebbe portare con sè anche Padoin

Getty e Calciomercato.com



Ilè ad un passo da Massimiliano. Il tecnico toscano ex Juventus potrebbe firmare già nelle prossime ore il contratto che lo legherà ancora una volta al Milan. Allegri bis 2.0 quindi in rossonero.Sembra ormai tutto fatto per il ritorno di Allegri al Milan. Le parti hanno trovato l'accordo definitivo per il contratto, sulla base di un triennale da 5 milioni di euro bonus compresi. Questo è quanto riferisce Calciomercato.com. Sarebbe la prima volta che Allegri allena una squadra diversa dalla Juventus dal 2015, quando poi è stato per 8 stagioni sulla panchina bianconera e per tre anni libero. Attenzione però allo staff del tecnico livornese al Milan.Infatti, il tecnico ex Juventus potrebbe portare con sè in rossonero, stando a quanto riferisce Cronache di Spogliatoio, un suo collaboratore già alla Juventus. Si tratta di Simone Padoin che al momento ricopre il ruolo di vice di Magnanelli nella formazione Under 20 della Juventus. Max lo conosce bene e potrebbe portarlo dietro.





