Giuseppe Pastore a Cronache di Spogliatoio parla del momento di Federico: "Una cosa andrebbe chiesta ad Allegri visto che il suo mantra è che ai giocatori si può insegnare poco, magari solo qualcosa a livello tattico. Il discorso Federico Chiesa, che ha avuto una stagione migliore fisicamente rispetto all'ultima. Mi sembra sia il classico giocatore per cui si enfatizzano i problemi fisici per non sottolineare che ci sono problemi a livello tattici che si ripercuotono sulla psiche del giocatore. Nel primo tempo cerca di fare qualcosa poi viene sostituito senza che cambi granché. Ad Allegri penso vada fatta la domanda diretta: "Come ti spieghi questa flessione molto brusca?". Da un paio di mesi è completamente un giocatore spento e non venitemi a dire che è scarso, sopravvalutato. Fino a natale si diceva che l'Italia doveva ripartire da Chiesa. Chiesa farà un grande europeo, è il tipo giocatore che ha mangiato veleno in stagione e lo tirerà fuori a giugno."