Non si sono ancora placate, sui social, le polemiche per l'esultanza di Leleal gol di Leodurante il match tra. A detta di molti il commento dell'ex giocatore e opinionista Rai è stato decisamente esagerato, e ora è il diretto interessato a intervenire nel dibattito, ai microfoni di Adnkronos. Ecco le sue parole: "Commenti sulla mia telecronaca? Non rilascio interviste, grazie. Ha parlato Messi, io ho solo trasferito".