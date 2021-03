Un crollo in piena regola, una crisi che non sa finire. Nove punti in dieci partite, sei sconfitte in sette (9 in stagione!) e sei ko consecutivi in casa. Record negativo assoluto. Il Liverpool è in crisi e non sa riprendersi. Oggi ha perso anche contro il Fulham con la gara decisa dall'ex Juve Mario Lemina. Klopp ora non è nemmeno al quarto posto, anzi è piuttosto distante: ottavo.