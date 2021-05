1









Le crepe intraviste durante la stagione si sono tramute in crollo ieri sera, quando il Milan ha devastato nel punteggio la Juventus e l'ha quasi esclusa dalla prossima Champions League. E ora? Come riporta la Gazzetta, è difficile immaginarlo nel 2022 con la maglia della Juve: "CR7, con Allegri e Sarri, è stato complesso da gestire ma inattaccabile individualmente, il migliore quando più contava. Nel suo terzo anno di Juve ha bucato anche le grandi serate. Male col Porto, malissimo col Milan. Oggi immaginare un quarto anno alla Juve è davvero complesso, qualsiasi cosa dicano i contratti e i piani delle poche squadre che possono chiamarlo".



Ieri anche i migliori dell'anno hanno floppato, da Chiesa a Cuadrado. Il peggio è arrivato come sempre dal centrocampo con Bentancur e Rabiot come note stonate, come spesso accade. La Juve ha tentato di ringiovanire nella continuità, ora si va verso un cambio di pagina ancora più forte, con l’addio del blocco storico: Buffon ha già scelto di cambiare e Chiellini può seguirlo. Poi gli altri.