Il Napoli vince 0-2 a Bologna, trascinato da Lozano, e si porta a due soli punti dal Milan, caduto clamorosamente in casa contro lo Spezia all'ultimo secondo. Incredibile quanto successo a San Siro, con l'arbitro che non concede il vantaggio e di fatto 'annulla' un gol a Messias in pieno recupero. Poi un doppio miracolo di Provedel su Ibrahimovic e, sul ribaltamento di fronte, il gol partita di Gyasi.